السامرائي يستقبل رئيس الطريقة الكسنزانية ويؤكد على التعايش السلمي بين المكونات

استقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، اليوم الجمعة ، في مقره ببغداد رئيس الطريقة العليّة القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزاني.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى في اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة، وآخر المستجدات والتطورات في العراق، كما تم التأكيد على تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات، واهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاقات السياسية والاستحقاقات الدستورية".