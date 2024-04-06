شاب عراقي يكسر رقمه السابق في موسوعة غينيس بالتوازن (صور)

وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح ابراهيم في موازنة 4 زجاجات فارغة لمشروبات غازية فوق بعضها، وكذلك استطاع موازنة مفك براغي (بلايس) عدد 4، و3 مفتايح (سبانه) وأربع حبات فلفل أخضر فوق زجاجة مشروب غازي.ويعتبر ابراهيم ان الهدوء والتركيز والصبر وقوة التحكم وضبط عمليات التنفس هو ما يساعده في تحقيق الارقام التي يسجلها.وفي عام 2022 استطاع الشاب إبراهيم دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال حمله 18 بيضة على أصابع يد واحدة.ونجح العراقي إبراهيم صادق في تحطيم رقم قياسي مسجل سابقا باسم البريطاني جاك هاريس منذ مايو 2020، وهو ما جعله شريكاً في الاستحواذ على الرقم القياسي، وفقا لوكالة "يو بي آي" الأميركية.يشار الى ان ابراهيم تولد 1993 من قضاء الاصلاح انتقل مع عائلته الى مركز الناصرية مستقرا فيها.