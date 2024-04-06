تفكيك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة".وأردف، إن "الفريق، بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الاطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ(٦٤٠,٠٣٦,٥٠٠) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعةٍ".وبين أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط(١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (١,٦٩٤,٦٠٢,٢٢٤) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ".ونبَّه إلى "تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، مُنبِّهاً إلى أنَّ جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعلمون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة".