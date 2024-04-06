هددوا بالتصعيد.. تظاهرة تطالب بإقالة قائممقام أحد اقضية البصرة

وقال مراسل السومرية، إن أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة الذي يبلغ عدد سكناه 140‪ الف نسمة نظموا أول تظاهرة تمهيدية سلمية للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء، واختيار بديلاً عنه وتحسين الخدمات لمناطقهم نتيجة الظلم والتهميش والإقصاء الحكومي.ونقل مراسلنا، عن المتظاهرين، قولهم إنه خلاف ذلك أن لم تستجب الحكومة المحلية لمطالبهم سوف تستمر التظاهرات إلى ما لا يحمد عقباها وتكون قرارات صارمه من قبل أهالي القضاء.