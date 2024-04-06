حريق داخل مسجد وسط الديوانية

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، داخل مسجد وسط محافظة الديوانية.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن حريقاً اندلع في جامع العروبة في مركز محافظة الديوانية.

وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدنـي هرعت لإخماد الحريق، مشيراً الى عدم وجود ضحايا بالحريق الذي اندلع بسبب تماس كهربائي.