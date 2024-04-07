الازدحامات في كل مكان.. قائمة طويلة بشوارع بغداد "المختنقة" الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة عند الرستمية وصعدة محمد القاسمشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيلشارع ومجسر الشعب لغاية مجسر الصليخ على القناةشارع وجسر البنوك لغاية نفق النداءالشارع بين جسر الطالبية ومجسر المستنصريةشارع صفي الدين الحلي ومثنى الشيباني وموسى بن نصير الرابطات بين سريع القناة ومحمد القاسمسريع وجسر الدورةمجسر العلويةشارع الجمهورية من مقبرة الجيش البريطانية لغاية تقاطع الصدريةالشوارع المحيطة بوزارة الصحة ومدينة الطبشارع الرشيد بين جسر الشهداء وجسر السنكجسر السنك وشارع الصالحية ازدحامالشارع بين العلاوي وشارع يافا ازدحام السايدينشارع يافا ونفق الزيتون من الحارثية لغاية وزارة التخطيطشارع دمشق لغاية العلاوي وشارع وزارة الكهرباء والبيجيةشارع المنصور لغاية تقاطع معرض بغداد الدوليشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل المركزي الإسكانشارع المطار وسريع القادسيةشارع محمد مهدي الجواهري لغاية ساحة النسور ازدحامجسر الجادرية لغاية تقاطع جامع بغدادساحة وجسر الطابقين ازدحام قويسريع البياع ازدحام من صعدة شارع المطار لغاية شارع الخيزران في السيدية