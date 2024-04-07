استعدادات "على قدم وساق" في كردستان لجذب ربع مليون سائح خلال العيد

وقال مدير التسويق السياحي في كردستان سيروان توفيق، ان الخطة المرسومة من قبل هيئة السياحة وبدعم من حكومة الإقليم تسعى إلى جذب أعداد كبيرة من السائحين من داخل الإقليم وخارجه ولا سيما مع أعياد الربيع واعتدال الجو وقرب حلول عيد الفطر المبارك.وأعرب عن "أمله بأن يصل إجمالي عدد السائحين إلى أكثر من 8 ملايين سائح خلال العام الحالي"، مبيناً أنَّ خطة الهيئة تهدف لتطوير السياحة للوصول إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2030"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار توفيق إلى أنَّ التنسيق والتعاون مستمر مع الأجهزة الأمنية لاسيما في السيطرات الحدودية مع المحافظات الأخرى من أجل تسهيل مرور السائحين بكل سهولة ويسر وعدم التأخير والانتظار بطوابير طويلة.وأوضح أنَّ الفرق الجوالة الميدانية متواصلة في عملها للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه السائح وأيضاً حملات التفتيش مستمرة للمطاعم والفنادق والمناطق السياحية من أجل تقديم أفضل الخدمات للسائحين، متوقعاً زيارة آلاف السائحين للإقليم في محافظاته الثلاث مع حلول عيد الفطر المبارك .