بالتزامن مع قرب العيد.. إجراءات احترازية للوقاية من مرض "الحمى النزفية"

وقالت مسؤولة إعلام دائرة البيطرة التابعة للوزارة زينب رحيم حسين، إن إجراءات السيطرة على مرض الحمى النزفية، انطلقت بالتزامن مع حملة للرصد والتحري والرش وتغطيس الحيوانات والحظائر، وفقا للبؤر المرضية، لاسيما رش أماكن بيع الماشية (الجوبات) والمجازر لتجنب إصابتها بحشرة القراد الناقلة للمرض، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضا منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية، إلا بشرط توفر الشهادة الصحية البيطرية، ونشر حملات التوعية والتثقيف للمربين والقصابين، إضافة إلى توزيع البوسترات التوعوية حول خطورة المرض وحماية المستهلك والمجتمع.وبينت حسين أن المستشفيات خاطبت المحافظين، لتشكيل لجنة في كل محافظة برئاستهم، لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع الصحة والبيئة والبيطرة والأجهزة الأمنية، لمنع ظاهرة الذبح العشوائي، وفق قانوني 22، 105 الخاصين بتنظيم ذبح الحيوانات.وكشفت عن شراء دائرتها لكميات كبيرة من المبيدات وإيصالها إلى المخازن، وتوفير جميع المستلزمات الصحية، وأجهزة الحماية الشخصية، علاوة على تشغيل العاملين القائمين بعمليات الرش بأجور يومية، بسبب قلة الأطباء والملاكات البيطرية.