الوقف السني والمجمع الفقهي يحددان موعد مراقبة هلال شهر شوال

السومرية نيوز – محليات



حدد ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، اليوم الاحد 7 نيسان 2024، موعد مراقبة هلال شهر شوال.



اعلام الوقف ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي يتشرفان بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر شوال الذي سيقام في الحضرة الحنفية يوم الاثنين 29 رمضان - 1445هـ الموافق الثامن من نيسان الجاري في تمام الساعة 5 مساءً".







يشار الى ان ديوان الوقف السني، أعلن سابقاً أن 11 اذار الماضي هو أول أيام غرة شهر رمضان للعام الحالي 1445هـ.