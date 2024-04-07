برئاسة العراق.. بغداد تستضيف الدورة "60" لاجتماع وزراء الصحة العرب

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الدورة تناقش العديد من البنود والملفات الصحية المهمة الخاصة بالأشقاء العرب والتعاون المشترك بشأنها وتشمل اكثر من 24 بندا لمختلف القضايا".وبين، أنه "سيعقد في يوم 17 نيسان الاجتماع الاولي للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب في بغداد والذي بدوره سيناقش البنود والتوصيات التي تقدمت بها الدول العربية وتقارير اللجان الفنية ويعد التوصيات والقرارات والذي بدوره يرفعها للمجلس الوزاري، الذي بدوره سيعقد جلسته في اليوم الذي يليه 18 نيسان لمناقشة تلك القرارات والتصويت عليها اضافة الى افتتاح معرض الصناعات الدوائية العراقي".وتتضمن البنود والملفات، وفق البيان، "عددا من القضايا الصحية المشتركة على رأسها التداعيات الصحية لاعتداءات الكيان الصهيوني على دولة فلسطين وبالأخص قطاع غزة وتقديم الدعم الصحي لدولة فلسطين".ويبدي العراق حكومة وشعبا، وفق البيان، "ترحيبه الكامل بالأشقاء العرب في بلدهم العراق ويرحب بوزراء الصحة العرب وجميع الضيوف والوفود القادمة التي ستشارك بالاجتماع".