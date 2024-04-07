وقال معتصمون، لـ السومرية نيوز، إنهم من الخريجين التربويين في محافظة الديوانية، ومضى نحو 3 سنوات على تظاهراتهم، وأسبوعين على اعتصامهم المستمر في المحافظة.وأشاروا إلى أنهم يطالبون بالحصول على "الاستثناء" في التعيين أسوة بأقرانهم في محافظتي النجف وذي قار.وأكدوا، أنهم تعرضوا لـ"الضرب والقمع والاهانة على يد قوات مكافحة الشغب".