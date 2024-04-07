إخماد حريق اندلع في محطة كهرباء شمال سامراء

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بإخماد حادث حريق اندلع في محطة كهرباء شمال سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني باشرت بإطفاء الحريق الذي نشب في محطة شمال سامراء نتيجة خلل فني".



وبين، أن "الحادث أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المدينة".

