المصرف العراقي للتجارة يواجه دعوى غريبة.. شكوى بسبب اسم الأم (وثائق)

رفع مواطنون في إقليم كردستان العراق، دعوى ضد المصرف العراقي للتجارة في العراق.

وكشفت مصادر مطلعة أن "الدعوى التي رفعها هؤلاء غريبة بعض الشيء اذ تضمنت شكوى ضد المصرف بعد ذكر اسم والدتهم".

وأضافت المصادر أن "المصرف العراقي للتجارة لم يخالف القوانين النافذة بهذا الجانب"، مشيرين الى أن "هذه الدعوى هي لا تليق بما يقدمه المصرف من خدمات لجميع العراقيين بلا استثناء".

وأدناه وثائق من رئاسة محكمة تمييز إقليم كردستان..