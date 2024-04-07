السيد الصدر يلغي موكب عزاء "آل الصدر" (وثيقة)

قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلغاء موكب عزاء (آل الصدر).



وجاء في وثيقة أدناه نصها، "أرى من المصلحة إلغاء موكب آل الصدر الموحد في الزيارات دون مواكب الخدمة والاندماج مع سائر المؤمنين والمعزين في وفيات الائمة وفي كافة الشعائر".