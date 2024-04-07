اجتماع يخص تدقيق معاملات شهداء وجرحى الأنبار

عقد محافظ الأنبار محمد نوري، الأحد، اجتماعا مع رئيس مؤسسة الشهداء يخص تدقيق معاملات شهداء وجرحى المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار في بيان، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من محافظ الأنبار ونواب المحافظة، عُقد، اليوم الأحد، اجتماع المحافظ محمد نوري أحمد مع رئيس مؤسسة الشهداء واللجنة المختصة بتدقيق معاملات شهداء وجرحى محافظة الأنبار".