مجلس نينوى يصوت على اعفاء مدير صحة المحافظة

صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، على اعفاء مدير صحة المحافظة.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن مجلس محافظة نينوى صوت، مساء اليوم، على اعفاء مدير صحة نينوى الدكتور منصور معروف.

وأضاف مراسلنا أن فتح باب الترشيح لمنصب مدير الصحة سيتم بدءاً من يوم غد الاثنين.