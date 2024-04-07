ديالى تقرر تعطيل دوام المدارس يوم غد

قررت محافظة ديالى، الأحد، تعطيل دوام المدارس يوم غد الاثنين.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا قرر بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 2024/4/8 في مدارس المحافظة كافة الحكومية والاهلية".

وعزا البيان ذلك الى "غزارة الامطار وكثرة المناشدات الواردة من قبل الاهالي والكوادر التعليمية على ان يكون دوام رسمي للموظفين في ديوان تربية ديالى".