وفاة زوجة وزير الخارجية فؤاد حسين

نعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، زوجة وزيرها فؤاد حسين.

وجاء في بيان للوزارة، "تتقدم وزارة الخارجية باسم موظفيها بخالص التعازي والمواساة للسيد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين بوفاة عقيلته". أدناه نص البيان..