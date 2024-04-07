في النجف.. إعادة فتح شارع مهم بشكل كامل

وقالت المحافظة في بيان، "وجه محافظ النجف الاشرف يوسف مكي كناوي بفتح شارع الجنسية بشكل كامل امام حركة العجلات ورفع الصبات الكونكريتية من أمام دار الضيافة"، موضحة "يأتي هذا التوجيه بعد غلق جزء من الشارع لأكثر من عشرين عاماً".

وبيّن المحافظ بحسب البيان أن "هذا الشارع يعتبر من الشوارع الرئيسية المهمة"، معتبراً أن "رفع هذه القطع الكونكريتية ستخفف من الزخم المروري، فضلا عن كونه يقع ضمن عدد من الدوائر الخدمية التي تمس المواطن".