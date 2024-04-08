ازدحامات في مناطق مختارة والشوارع الأخرى "ساكنة".. الموقف المروري ببغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحام بسيط على سريع القناة خلف صعدة محمد القاسم وجسر الرستميةمجسر الأمانةأجزاء بسيطة مزدحمة في شارع سلمان فائق والسعدون وشارع النظال قرب تقاطع بدالة العلويةالشوارع المتفرعة من ساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيران ونفق التحرير وجسر السنك ازدحامشارع الرشيد من كراج السنك الى المتنبي ازدحام طويلشارع الجمهورية من باب المعظم الى ساحة الوثبة ازدحام طويلالشارع القادم من معهد الفنون الجميلة لغاية نفق باب المعظم ازدحام طويلمجسر باب المعظم وصولا لمقبرة الجيش البريطانينفق وشوارع باب المعظم المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة بالكامل ازدحامات متشعبةشارع يافا من وزارة التخطيط الى مركز شرطة الصالحيةالشارع خلف الزوراء على شارع 14 تموز وامام مبنى مجلس النوابسريع القادسية عند نصب الجندي المجهول وجسر القادسيةشارع وجسر الطابقين ازدحام طويل