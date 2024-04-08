أسماء العلوميين المصادق على تعييناتهم

السومرية نيوز - محليات



أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، أسماء العلوميين المصادق على تعيينهم، والذين حصلوا على اعلى النقاط المحتسبة.

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه يعلن إطلاق رابط أسماء الذين حصلوا على مراتب متقدمة وفقاً للنقاط المُحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين)، والذين تمت المصادقة على نتائجهم بعد اكمال اعمال اللجان الفنية الخاصة بالاعتراضات في جلسة المجلس الطارئة يوم امس الاحد 2024/4/7". اضغط هنا لمعرفة الاسماء:



