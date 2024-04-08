للمرة الثانية خلال أسبوع.. حريق في سوق شعبي بكردستان

السومرية نيوز - محليات



للمرة الثانية خلال أسبوع، التهم حريق كبير احدى أسواق إقليم كردستان خلال ساعات الفجر، في حالة من الغريب تكرارها خلال ظلام الليل فقط وعدم وجود اي نشاط قربها في هذا الوقت يؤدي الى الحريق.

وأفادت مصادر محلية بنشوب حريق كبير في سوق "ملابس البالة" في محافظة أربيل، فيما أقدمت فرق الدفاع المدني وبعدة عجلات وفرق إطفاء، للسيطرة على الحريق وسط عدم توفر معلومات كافية الان عن حجم الخسائر.



ويعد هذا الحريق، هو الحريق الثاني من نوعه الذي يلتهم سوقًا شعبيًا في كردستان خلال أسبوع واحد، حيث قبل 6 أيام من الان، التهم حريق كبير سوق سيلي في دهوك ماتسبب باحتراق اكثر من 100 محل بالكامل.