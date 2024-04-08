أنباء محبطة للمتحرشين.. زيادة عناصر الامن والشرطة المجتمعية في الزوراء خلال العيد

وقال مدير التخطيط والمتابعة في دائرة المتنزهات ماجد طارش إنَّ الأمانة أتمّت استعداداتها لاستقبال العائلات خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ شهدت حملات واسعة لجميع المتنزهات منها متنزه الزوراء الذي تمت صيانة الإنارة وتأهيل النافورات والأماكن المخصصة للجلوس وزيادة المساحات الخضراء فيه، مشيرا الى ان دخول العائلات سيكون مجاناً خلال أيام العيد.وأوضح أنَّ دائرته رفعت أعداد العناصر الأمنيين داخل المتنزه مع تأمين مداخله ومخارجه ومفاتحة الشرطة المجتمعية لتواجد أعداد منهم داخله خلال أيام العيد، علاوة على تعاون مديرية الدفاع المدني لتوفير عجلتي إطفاء وإسعاف داخله، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتضمنت الاستعداد أيضا، تأهيل أكثر من 400 دونم لاستقبال المواطنين، وستعمل فرق النظافة بشفتين صباحي ومسائي لرفع النفايات بشكل مستمر مع توزيع أكياس النفايات.