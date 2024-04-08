زيادة ملحوظة لهذه الأسباب.. تسجيل 27 ألف عامل في كركوك بالضمان الاجتماعي

سمعان ذكر أن دائرته سجلت زيادة ملحوظة بأعداد العمال المسجلين لديها والمشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي عن سنوات سابقة لسببين رئيسيين، الأول إلزام اصحاب المشاريع والمعامل بالقطاعين العام والخاص، بالتعهدات الخطية لتسجيل موظفيهم وعمالهم، وبالتالي شمولهم جميعاً بالتسجيل، أما السبب الثاني هو اتخاذ اجراء بطلب الحسابات الختامية للمشاريع والمقاولات عن أربع سنوات مضت، وهي تحديداً اربع سنوات سابقة تكون مستحصلة أموالها، والتي من خلالها يتم الحصول على عدد العمال بالمشروع ليشملوا بقانون التقاعد والضمان النافذ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين سمعان في السياق ذاته، ان العمال المذكورين مسجلون لدى ستة آلاف و186 مشروعاً بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والانشائية والاستثمارية والمعامل، لافتاً إلى أن الدائرة ماضية بإجراءاتها لتسجيل عمال المشاريع وزياراتها لضمان حقوقهم.