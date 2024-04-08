البلدان الأكثر والأقل ملائمة لعيش كبار السن.. أين يقع العراق؟

وتقوم الدراسة بتحديد البلدان الأكثر ملاءمة لكبار السن للعيش فيها والذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، واستند التصنيف إلى سبع فئات وهي متوسط العمر المتوقع، ومؤشر الرعاية الصحية، ومؤشر السلامة، ومؤشر السعادة، وتكلفة المعيشة، وأسعار العقارات، وسن بدء التقاعد.وحل العراق بالمرتبة 109 عالميًا بعدد نقاط بلغ 62 نقطة، فيما جاءت موناكو الاوروبية بالمرتبة الأولى عالميًا بعدد نقاط بلغ 62 نقطة، وجاءت بوروندي الافريقية بالمرتبة الأخيرة بعدد نقاط بلغ 42 نقطة.وعربيًا، جاءت قطر بالمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية، فيما جاءت بالمرتبة الثامنة عالميًا، فيما جاء العراق بالمرتبة السابعة عربيًا.