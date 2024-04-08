دائرة الإصلاح تطلق سراح 133 حدثا خلال آذار

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المطلق سراحهم خلال شهر آذار من العام الجاري بلغ عددهم (١٣٣) حدثا، بينهم (٦٨) حدثاً موقوفاً تم الأفراج عنهم، و(٤٦) حالة تخلية سبيل بعد قضاء مدة محكوميتهم، اضافة الى (١٩) حالة اطلاق سراح بالأفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".