أسد هارب يتجول بين منازل منطقة اليرموك (فيديو)

وتبين لقطات الفيديو وقوف الأسد على أحد جدران المنازل وكأنه أضل طريقه الى المنزل الذي يحتضنه، فيما أجمعت تعليقات المتفاعلين مع الفيديو على خطورة وجود الحيوانات المفترسة وتربيتها داخل الاحياء السكنية.أدناه مقطع الفيديو: