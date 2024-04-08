شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام والفردي للعام الدراسي الحالي (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أكدت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الاثنين 8 نيسان 2024، شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام والفردي للعام الدراسي 2023 – 2024.



الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات تؤكد شمول طلبة الانتساب بنظام الإعفاء العام والفردي للعام الدراسي 2023 - 2024 وكما مبين في الكتاب أدناه:

