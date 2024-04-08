نقابة الصحفيين تعلن البدء بملء الاستمارات الخاصة بالمنحة

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نقابة الصحفيين العراقيين بدأت بملء الاستمارات للمكافآت التشجيعية ( المنحة ) لعام 2024، فعلى الزملاء مراجعة النقابة اعتباراً من 15/4 مستصحبين معهم نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة 2024/2025 وحسب جدول الحروف الأبجدية في أدناه:علما ان فروع النقابة ستقوم باستلام طلبات الزملاء كلٌ في محافظته.الاثنين : أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ .الثلاثاء : د - ذ - ر- ز - س - ش - ص .الأربعاء : ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق.الخميس : ك - ل - م - ن - هـ - و - ي .