بعد تقرير لـ السومرية.. هيئة السياحة تصدر تحذيراً للعراقيين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هيئة السياحة تحذر المواطنين الكرام من التعامل مع شركات السفر والسياحة غير المجازة".وأضافت، أنه "هناك شركات سياحية غير مجازة ولا تمارس عملها تحت غطاء قانوني"، داعية المواطنين إلى "التحقق من وجود الشركة ضمن قائمة الشركات المجازة قبل الحجز".وكانت قناة السومرية الفضائية قد بثت تقريراً لتجمع عدد من المعتمرين، امام احدى الشركات السياحية بعد تعرضهم لعملية احتيال مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لحل مشكلتهم.وقال المعتمرين لمراسل السومرية نيوز، انهم "تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل احدى الشركات السياحية بعد تسليم جوازاتهم للشركة على امل ان تكون رحلتهم هذا اليوم (الجمعة الماضي) لكنهم تفاجئوا بان صاحب الشركة اغلق هاتفه ولا يرد على اتصالاتهم لمعرفة مصير الرحلة الى الديار المقدسة".وأضافوا انهم "ذهبوا الى مركز الشرطة لتقديم شكوى الا ان مركز الشرطة اجابهم بان هذا الامر ليس من اختصاصهم"، وطالبوا الجهات الرسمية "بالتدخل لحل مشكلتهم ومعرفة مصير جوازاتهم المحجوزة لدى الشركة".