برلماني يكشف عن مخالفات وشبهات فساد داخل الموانئ في البصرة

وقال الخزعلي في حديث لـ السومرية نيوز، "مجلس النواب يدعم مشروع ميناء الفاو لانه سيادياً ومهماً من الناحية الاقتصادية ويسهم في تعزيز إيرادات الدولة بـ6 مليار دولار سنوياً من خارج الموازنة وعدا الإيرادات النفطية".وأضاف، أنه "بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية تبين وجود بعض المخالفات التي تحتاج الى تصحيح وتصليح ومنها مثلاً في عقود التشغيل المشترك والمشاريع الاقتصادية المهمة في ميناء الفاو (للعقود الستة التي كلفتها 2 مليار و 620 مليون دولار) كما أن هنالك مخالفات بالكلف والاحالة وتجاوزات مالية أخرى".ودعا الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن "يكون ارتباط هيئة ميناء الفاو بمكتبه بدل ارتباطها بشركة الموانئ العراقية لإخفاقهم بهذا الملف".