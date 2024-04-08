الوقف السني يحدد موعد عيد الفطر في العراق

وقال مراسل السومرية، إن ديوان الوقف السني تحرى هلال شهر شوال وتعذرت رؤيته مساء اليوم.وبين، أنه بذلك يكون يوم غد الثلاثاء متمماً لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق.يذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت أيضاً، أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.