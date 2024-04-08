أسئلة برلمانية لوزير النقل بشأن اتفاقيات مع مجموعة موانئ أبو ظبي

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، أسئلة إلى وزير النقل بشأن توقيع اتفاقيات مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

جاء ذلك في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، وكما أدناه: