اسد طليق في شوارع اليرموك ببغداد.. والشرطة تتدخل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسد طليق في إحدى الدور السكنية في منطقة اليرموك، وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن دوريات نجدة اليرموك بمتابعة آمر القاطع العميد علي عدنان حرين وضابط التحقيق بالتوجه لمكان الحادث بالسرعة".واضافت، انه "تم السيطرة على الأسد بعد تخديره بالتعاون مع الطب البيطري وبحضور صاحب الدار".