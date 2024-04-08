بعد "الحالوب".. عاصفة ترابية تضرب الديوانية (فيديو)

شهدت الديوانية، مساء اليوم الاثنين، عاصفة ترابية ضربت المحافظة.

وكانت المحافظة شهدت اليوم تساقط الحالوب "حبات البرد" في مناطق عدة منها. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..