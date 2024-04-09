وفاة طفلين بعد اندلاع حريق داخل منزل في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في منزل بمنطقة الحي العسكري وسط ميسان بسبب تماس كهربائي في سخان الماء"، مبينا ان "الحريق أدى الى وفاة طفلين لم يتمكن احد من انقاذهما داخل المنزل".وقال أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اخماد الحريق ونقل جثتي الطفلين الى دائرة الطب العدلي".