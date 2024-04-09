طقس العراق خلال عيد الفطر: غيوم وأمطار في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية، وتكون أحياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وغائماً جزئياً وأحياناً سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".