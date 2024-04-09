Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الركابي: العمل السياسي في البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراقيون يستذكرون "سقوط بغداد" في 9 نيسان 2003 وجريمة إعدام السيد الصدر

محليات

2024-04-09 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراقيون يستذكرون &quot;سقوط بغداد&quot; في 9 نيسان 2003 وجريمة إعدام السيد الصدر
1,222 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

في مثل هذا اليوم وقبل 21 عاماً، يستذكر العراقيون مشاهد دخول القوات الأميركية إلى قلب العاصمة بغداد في التاسع من أبريل/نيسان 2003 بعد نحو 3 أسابيع من القصف "العنيف" والمعارك غير المتكافئة، لتبدأ دوامة من الفوضى والنهب والدمار.

أجاز الكونغرس الأميركي عام 2002، استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وادّعت أميركا أن بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل، تهدد السلام العالمي، وفي مارس/آذار 2003 شنت الولايات المتحدة حربا على العراق، وقصفت الطائرات والسفن الحربية الأميركية بغداد بالقنابل والصواريخ، وخلفت الموت والهلاك والدمار لسكان المدينة ومعالمها.

*كيف سقط نظام صدام حسين بالعراق؟
انتهت المهلة الأميركية المطالبة برحيل صدام حسين في 20 مارس 2003، لكن الهدوء كان لا يزال يخيّم على بغداد.

وعلى بعد عشرة آلاف كليومتر في البيت الأبيض، أعلن جورج بوش انطلاق العملية ضد صدام حسين، وانهال وابل من الصواريخ العابرة على أحد أحياء العاصمة العراقية.

عند الساعة 5:35 فجراً، بدأت الحرب وأطلق عليها الأميركيون اسم "عملية حرية العراق".

نشر نحو 150 ألف جندي أميركي و40 ألف جندي بريطاني في العراق للشروع بعملية عسكرية أطلقت العديد من التظاهرات المنددة في العديد من العواصم العربية والعالمية.
 
ثلاثة أسابيع كانت كافية من أجل حسم مصير النظام والسيطرة على بغداد في التاسع من أبريل. وتم تبرير الحرب الوقائية بوجود أسلحة دمار شامل نووية وكيميائية على الأراضي العراقية، لكن في النهاية، لم يتم العثور على هذه الأسلحة.

وفي 9 أبريل/نيسان، دخل الأميركيون بغداد، وأسقطوا تمثال الرئيس العراقي حينها صدام حسين، الأمر الذي رمز إلى سقوط العاصمة العراقية بغداد والنظام الحاكم. وقد شاركت في الغزو بريطانيا وأستراليا وبولندا، ودعمتها إسبانيا وإيطاليا وعدد من دول أوروبا الشرقية.

ولا يزال كثيرون يتذكرون صور سقوط تمثال صدام حسين وسط ساحة الفردوس التي دخلتها القوات الامريكية عام 2003 لتبدأ بذلك حقبة جديدة من تاريخ العراق.
العالم كما رسمه سقوط بغداد | مجلة المجلة
 
عاش العراق في حقبة نظام صدام حسين حياة عنوانها الحروب وعسكرة المجتمع والعوز والحصار والهجرة، وسط خوف كبير من بطش السلطة، كما تسببت الحروب في إنهاك العراق بشريا وماديا، لكن التغيير الذي حصل بعد عام 2003 لم يجلب للعراقيين ما كانوا يحلمون به، بل جلب الموت والدمار أيضاً، لتكون المرحلة ما بعد نظام صدام حسين، مشابهة لما قبل 2003، لكن بشكل جديد تمثل بـ "الفساد".

وتحت حكم صدام رئيسا منذ 1979، خاض العراق 3 حروب، أولها حرب الثمان سنوات مع جارته إيران، وثانيها بعد غزو الكويت، لتفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها حرباً على العراق تمثلت بتوجيه ضربات جوية للعراق، وحصاراً دولياً استمر 13 عاماً.

أما الحرب الثالثة، فهي حرب عام 2003 التي شنتها الولايات المتحدة بحجة "امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل"، بدأت في مارس/ آذار، واستمرت ستة أسابيع، لتنتهي بدخول الدبابات الأمريكية إلى قلب بغداد.

وعانت مدن العراق خلال الغزو من ضرر كبير أصاب البنى التحتية والاقتصاد، فضلا عن عمليات النهب والسرقة التي حصلت بسبب انعدام الأمن، علاوة على ما نشر حول سماح القوات الأمريكية بسرقة الوزارات والمنشآت الحكومية وعدم منع سرقة وتخريب الممتلكات وخاصة المتحف العراقي التاريخي الذي نهبت مقتنياته الشاهدة على حضارة العراق التي تعود الى ما قبل التاريخ.

ورغم عبور العراق تلك السنوات الطويلة، إلا أنه ما زال يعيش في دوامة العنف والدمار والقتل اليومي، وكان سقوط صدام حسين ضمن خطة موضوعة لتغيير خريطة الشرق الأوسط السياسية، والتي استكملت لاحقا بما يعرف بأحداث الربيع العربي التي أدت الى سقوط العديد من الزعماء العرب الذين استمروا في حكم شعوبهم عشرات السنين.

ولم يكد العراقيون يتنفسون الصعداء بعد انتهاء الحصار الذي أثقل كاهلهم وتسبب بهجرة مئات الآلاف الى دول الجوار ودول غربية طلبا لحياة أفضل، حتى بدأت أعمال القتل الطائفي والعنف الممنهج تبرز على الساحة، وتحكم على العراقيين بالقتل.

ووصلت أعمال العنف الطائفي داخل العراق أوجها في عامي 2006 و2007 قبل أن تنحسر في عام 2009، إلا أن اندلاع الأزمة في سوريا المجاورة وتحول التظاهرات في بعض المدن السورية الى عنف طائفي كان له أثر كبير على عودة شبح الطائفية الى أرض الرافدين.

ورغم اختلاف المسميات في هذه مناسبة 9 نيسان، حيث سمّاها البعض بيوم "سقوط بغداد" أو "احتلال العراق"، فيما سماه آخرون بـ "يوم التحرير"، يبقى يوم التاسع من نيسان عام 2003 عالقاً في أذهان العراقيين بل المنطقة العربية أجمع.

وفي عام 2011، انسحبت القوات الأميركية من العراق، ولم تتمكن من العثور على أسلحة الدمار الشامل، ولكنها خلفت وراءها ركاما من الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية المتردية.

وتتزامن ذكرى سقوط صدام حسين مع ذكرى إعدامه للسيد محمد باقر الصدر وشقيقه آمنة الصدر "بنت الهدى" في التاسع من أبريل عام 1980، بتهمة معارضة حزب البعث الحاكم آنذاك.
اعدام المرجع الشهید الامام محمد باقر الصدر : جريمة العصر فی ذکراها الـ 36- الأخبار الصحوة الاسلاميه - وکالة تسنیم الدولیة للأنباء
 
والسيد الصدر هو المرجعُ الديني السيد محمد باقر بن حيدر بن اسماعيل الصدر، وُلِدَ في مدينة الكاظمية المقدسة العام 1935 من أسرة آل الصدر العربية العلمية الدينية العريقة. هو عم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ووالد جعفر الصدر.

ويمثل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مرحلة مهمة وشاهداً واضحاً على مسيرة تاريخية للعراق شهدت فتراتها تبدلات وتغيرات كبيرة وواسعة وخطيرة.

*رئيس الجمهورية يعزّي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر
قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التعازي في ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له، "في الذكرى السنوية لاستشهاد سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر وسقوط النظام الدكتاتوري، نستعيد التضحيات الجسام التي قدمها الشهيد الصدر في مقارعة نظام مستبد جثم على صدور العراقيين لعقود، قدّم خلالها العراقيون من مختلف الطوائف شتى التضحيات للخلاص منه".

وأضاف: "بهذه المناسبة لا بد من التأكيد على ضرورة توحيد الصف الوطني بين الجميع، قوى سياسية وفعاليات اجتماعية من أجل حماية المكتسبات المتحققة والانحياز إلى المصلحة الوطنية العليا لجميع العراقيين، والحؤول دون تكرار مآسي الماضي". 
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر الفن الصوفي في تونس كسرى 9-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-09
Play
فقرة وتر الفن الصوفي في تونس كسرى 9-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
علاء الركابي، نائب في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-08
Play
علاء الركابي، نائب في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-08
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-08
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-04-08
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 29 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-08
Play
الحلقة 29 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-08
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-08
Play
نشرة ٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-08
Play
08-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-08
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
مواقع التواصل الالكتروني - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-08
Play
مواقع التواصل الالكتروني - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-08
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
المدارس الاهلية لا رواتب وتغيير كوادر - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-08
Play
المدارس الاهلية لا رواتب وتغيير كوادر - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-08
الأكثر مشاهدة
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر الفن الصوفي في تونس كسرى 9-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-09
Play
فقرة وتر الفن الصوفي في تونس كسرى 9-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
علاء الركابي، نائب في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-08
Play
علاء الركابي، نائب في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-08
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-08
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-04-08
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 29 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-08
Play
الحلقة 29 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-08
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-08
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-08
Play
نشرة ٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-08
Play
08-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-08
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
مواقع التواصل الالكتروني - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-08
Play
مواقع التواصل الالكتروني - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-08
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
المدارس الاهلية لا رواتب وتغيير كوادر - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-08
Play
المدارس الاهلية لا رواتب وتغيير كوادر - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-08

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.