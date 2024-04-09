والد الناشط التشريني مؤتمن يكشف تفاصيل حادث اغتيال نجله (فيديو)

وقال والد الناشط في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إن "حادثة مقتل أبني جريمة اغتيال بحتة وليست نزاعا عشائريا كما اشيع على مواقع التواصل".وأضاف خلال الفيديو، "أبنى ليس لديه أي عداوات شخصية ولا مشاكل قد ترتقي الى انهاء حياته بهذه الطريقة، ولكن كل المؤشرات تدل على انها جريمة اغتيال".وطالب بفتح تحقيق في الجريمة والوصل الى الجناة وانزال اقسى العقوبات بحقهم.ولقي الناشط مؤتمن مصرعه مساء يوم أمس الاثنين بعد قيام مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار عليه في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.ويعتبر الناشط "مؤتمن" أحد المتظاهرين البارزين في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار خلال تظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019.