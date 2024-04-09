مع اقتراب عيد الفطر.. الدفاع المدني يؤكد ضرورة فحص السلاسل الحديدية للألعاب

وأكدت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضرورة الإدامة والصيانة الدورية لكافة المعدات والألعاب الخاصة بمدن الألعاب، وضرورة وجود مختصي فنين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني، وكذلك ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك أو وجود أي تحدبات أو نتوآت تسبب الأذى لمستخدميها.وأضافت انه يجب فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءا أساسيا لبعض الألعاب والتأكد من سلامتها، وفحص كل جزء من أجزاء الألعاب على حدة سواء منها الحركية أو اللولبية أو العجلات أو السلاسل والتوصيلات الكهربائية، فضلا عن التأكد من صيانة الزوارق المائية أو اليخوت وإدامتها وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول أي طارئ.وشددت انه يجب متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم، والتأكد من وصول نداءات الإذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة أجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة، وضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الأكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية.وأشارت الى ضرورة صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة، وضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث ولحين وصول الأجهزة المختصة، بالإضافة الى وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول أي حادث.كما بينت انه يجب التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الإسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول أي حادث، وضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.