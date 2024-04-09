مجسر ببغداد بات يمثل خطراً على حياة المواطنين.. غياب واضح لوزارة الإسكان (صور)

ويمر من المجسر يومياً الكثير من سيارات المواطنين القادمة من سريع ابو غريب والغزالية باتجاه سريع الشعلة، لكن الامر الخطير فيه ان سياج الموجود على طرفي المجسر "متهالك" مما يهدد حياة السائقين والسقوط من فوقه، كما توضح المشاهد.ويحمل المواطنين وسائقي السيارات، وزارة الإسكان والاعمار، المسؤولية الكاملة للخطر المحتمل الذي بات يهدد حياة المواطنين والتقصير الواضح في العمل والمتابعة، حيث ان المجسر منذ فترة طويلة سياجه "متهالك" وكذلك لا يوجد فيه انارة في الليل ما يزيد الخطر أكثر.