مرصد فلكي عراقي ينشر صوراً لهلال شهر شوال في البصرة وكربلاء

السومرية نيوز – محليات



نشر مرصد البصرة الفلكي، اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، صوراً قال عنها انها لهلال شهر شوال من محافظتي البصرة وكربلاء.



المرصد ذكر في تقرير ورد للسومرية نيوز، انه تم رصد الصور الاولى لهلال شهر شوال المكرم بمحافظة البصرة في الساعة 8:26 صباحا وفي محافظة كربلاء في الساعة 10:08 صباحاً.



الصور ادناه:



