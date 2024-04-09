خط جوي جديد بين العراق والصين ينطلق في أيار

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الرابع من آيار المقبل سيكون موعداً لتسيير أول رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بكين داشينغ الدولي، بعد توقف استمر لعدة سنوات".وأضافت الوزارة، ان "الخطة التشغيلية للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل والتي تتضمن توسيع وتنويع شبكة الوجهات الخارجية للطائر الأخضر، استكملت اجراءات عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو)".وأشارت الوزارة الى أن "عدد الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، ذهاباً من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإياباً من بكين يومي الأحد والأربعاء، فضلاً عن تخصيص طائرة الأحلام Dreamliner المتميزة برفاهية السفر العالية، والمناسبة للمسافات الطويلة".وبدوره بين، مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، ان "خطة التشغيل التي تحظى بدعم الوزير تستهدف رفع مستوى الخدمات وإطلاق العروض المتعددة والتنافسية"، مؤكدا على "حرص الشركة على تنفيذ أكبر عدد من الرحلات ونقل المسافرين وتعظيم الواردات المالية للخطوط الجوية العراقية".