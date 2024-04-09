مكتب السيد السيستاني: الاربعاء اول ايام عيد الفطر السعيد

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة ".وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات".وكان ديوان الوقف السني في العراق والمجمع الفقهي العراقي اعلنا أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر.