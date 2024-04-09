في البصرة.. مصرع طفل وإصابة شقيقته بحادث دهس

لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته، الثلاثاء، بحادث دهس وسط محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن طفلاً بعمر 10 سنوات لقي مصرعه وأصيبت شقيقته بجروح خطرة وحرجة بعد حادث دهس.

وأضاف مراسلنا أن الحادث تم في منطقة حي الرسالة وسط البصرة من قبل صهريج لبيع الماء.