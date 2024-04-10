مشاهد من صلاة العيد في كربلاء والكاظمية والاعظمية (صور)

السومرية نيوز-محليات



أدى مئات الألوف من العراقيين صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والمراقد المقدسة بمختلف انحاء البلاد، في عيد موحّد لم يتم تسجيله منذ مدة.

واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، اصطفاف مئات الالاف من المواطنين متوزعين في المراقد المقدسة والمزارات في كربلاء والكاظمية والاعظمية.



وسادت أجواء استثنائية خلال صلاة العيد في مختلف المناطق والمحافظات، بفعل حلول العيد هذا العام بشكل موحد بين العراقيين، والعرب والمسلمين عمومًا في يوم واحد.

