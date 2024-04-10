فطور العيد.. موائد طويلة من الرز واللحم في أزقة الزبير تمسكًا بالتراث (صور)

ويقوم الرجال من أهالي الزبير بعد انتهاء صلاة العيد، بإخراج كل رجل لطبق من منزله ويضعه على المائدة التي تملأ شارعه وكذلك بقية الازقة والشوارع، ويتعاقب الرجال على التذوق والاكل من جميع الاطباق على المائدة.ويتمسك أهالي الزبير بشكل كبير جدًا بهذه العادة التي يبدو أنها لايدثرها زمان او تغير الحياة وتسارعها.