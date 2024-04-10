الحج نحو الأحبة صباح عيد الفطر.. ازدحام على مد البصر في مقبرة وادي السلام

واظهرت مشاهد اطلعت عليها السومرية نيوز، ازدحاما كبيرا "على مد البصر" للسيارات والناس والامهات الثكلى والارامل والايتام والاخوات والاخوان المكلومين على مفقوديهم، لزيارة قبر امواتهم والقاء جملة "عيدك مبارك" على القبر، في مشهد تقشعر له الابدان والقلوب.وتتلخص هذه العادة في ان العوائل تفضل قضاء اول أيام العيد ومعايدة مفقودهم في قبره خصوصا اذا كان هذا هو اول عيد يمر دون وجوده، فيما تحرص الكثير من العوائل على هذه العادة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وفاة احد أبنائهم.