بعد تطابق موعد الفطر.. صلاة عيد موحدة في جامع الغدير ببغداد (صور)

وأقيمت صلاة عيد موحدة للسنة والشيعة في جامع الغدير بمنطقة زيونة ببغداد، وهي احدى نتائج اعلان موعد موحد للعيد هذا العام وهي حالة نادرًا ما تحدث بسبب اختلاف المتبنيات الفقهية والمعطيات الفلكية التي تتحكم بإمكانية وطريقة رؤية الهلال.وجاء عيد الفطر موحدًا هذا العام، لأسباب فلكية، حيث لم يكن ممكنًا رؤية الهلال اول الامس الاثنين بجميع الوسائل اطلاقًا، فيما أصبحت رؤية الهلال ممكنة بسهولة يوم امس الثلاثاء حتى بالعين المجردة.