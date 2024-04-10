مع حلول العيد.. العراق يحرق العابًا نارية بـ500 مليون دينار سنويًا

وفي عام 2022، استورد العراق ألعابًا نارية بقيمة 391 ألف دولار، ليصبح المستورد رقم 100 للألعاب النارية في العالم، وفي نفس العام، كانت الألعاب النارية هي المنتج رقم 839 الأكثر استيرادًا في العراق.ويستورد العراق الألعاب النارية بشكل أساسي من كوريا الجنوبية (323 ألف دولار)، الإمارات العربية المتحدة (61.8 ألف دولار)، الولايات المتحدة (3.47 ألف دولار)، وكندا (3.44 ألف دولار).ويتم استخدام الألعاب النارية عادة في أيام الأعياد وعيد رأس السنة بشكل كبير، وربما تعد هذه الأيام هي الأعلى بالاستهلاك، مقارنة بما يتم استخدامه في الأيام العادية الأخرى.